Коли очікувати зниження цін на овочі з "борщового набору": прогноз

Посуха та проблеми з погодою вдарили по врожаю, зокрема овочів та зернових, підвищуючи ціни на ринку.

Погіршення погодних умов призвело до втрат врожаю борщового набору, що відобразилося на цінах на овочі.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері "Ми Україна".

"Якщо ми говоримо про овочі, які були вирощені під відкритим ґрунтом — це та сама ситуація і з зерновими. Коли я наголошував на проблемах з погодними умовами, через посуху ми втратили значну кількість врожаю борщового набору. І фактично ту продукцію, яку можна було закласти на зберігання, її не так багато якісно, і вона потребує відповідно затрат", — розповів він.

За його словами, через недостатню кількість овочів на внутрішньому ринку ціни зростають. Марчук зазначив:

"Відповідно, коли ми не маємо достатньо кількості на внутрішньому ринку, щоб задовольнити попит, ціни на неї зростають. Вдалося нам стабілізувати певну міру ціни на картоплю в пікові моменти. А зараз, на жаль, ми бачимо, коли закінчується старий врожай, але люди потребують якісного, то якісне буде дорожче", - сказав експерт.

Він наголосив, що завдяки великій кількості імпортних овочів вдалося стабілізувати ціни. Очікується зниження вартості овочів під відкритим ґрунтом з появою ранніх врожаїв.

"Але у цей період часу зараз є досить численна кількість імпортних овочів, тому вдається стабілізувати ціну. А саме ті овочі під відкритим ґрунтом ми будемо бачити подешевшання, коли з'являться ранні овочі наприкінці травня", — резюмував він.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, натомість на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому відіграли глобальні фактори.

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