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Комісія НАБУ обрала трьох кандидатів на посаду директора

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Комісія НАБУ обрала трьох кандидатів на посаду директора

Фото: НАБУ

Їх обирали шляхом відкритого голосування.

У суботу, 4 березня, комісія Національного антикорупційного бюро України визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Шляхом відкритого голосування обрали кандидатів, які відповідають вимогам та мають кращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків. 

Про це інформує пресслужба НАБУ. 

Серед них: Гупяк Сергій, Кривонос Семен і Осипчук Роман. 

Комісія врахувала досвід проведення попередніх конкурсів на керівні посади в органи державної влади та поєднала етапи конкурсу з вимогами, передбаченими Законом України про НАБУ. 

Раніше ми повідомляли, що новою очільницею Вищого антикорупційного суду стала Віра Михайленко. Вона замінила на посаді попередницю Олену Танасевич.

САП очолив детектив НАБУ Олександр Клименко

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