Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 листопада

Жертвами коронавірусу за минулу добу стали 403 українця.
В Україні станом на ранок 14 листопада зафіксовано 14 490 нових випадків коронавірусу, впродовж доби від COVID-19 померло 403 людей, 11 146 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 4 881 особу, а 145 241 особу вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 217 639 осіб;
- одужало – 2 631 240 осіб;
- летальних випадків – 76 705;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 225 531.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 145 241 людину, з них отримали одну дозу – 65 757 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 79 484 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 20 853 504 щеплення.
91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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