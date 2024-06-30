Лубінець озвучив, скільки українців Росія тримає у неволі

Україні вдалося повернути додому ще 10 людей.
Держава-агресорка РФ утримує незаконно понад 14 тисяч українців.
Про це розповів уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець агентству "Інтерфакс-Україна".
"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він.
Як пояснив Лубінець, у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.
"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - додав він.
Україна продовжує докладає зусилля для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.
За словами Лубінця, це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.
"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", - сказав уповноважений з прав людини.
Нагадаємо, Лубінець показав кадри повернення додому з полону цивільних українців.
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