Лубінець озвучив, скільки українців Росія тримає у неволі

Держава-агресорка РФ утримує незаконно понад 14 тисяч українців.

Про це розповів уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець агентству "Інтерфакс-Україна".

"Повертаючи три категорії громадян України - це діти, військовополонені, цивільні - саме щодо цивільних це найскладніша робота", - зазначив він.

Як пояснив Лубінець, у випадку цивільних не йдеться про обмін, як у випадку військовополонених, а саме про повернення.

"Міняти ми їх не можемо, якихось додаткових впливів на Російську Федерацію в нас напряму немає. У нас немає навіть юридичної бази, на підставі якої нам можна проводити цей процес", - додав він.

Україна продовжує докладає зусилля для повернення майже 20 тис. дітей і "десятків тисяч" людей, які вважаються зниклими безвісти.

За словами Лубінця, це був перший випадок, коли участь у поверненні українців додому взяв Ватикан, який раніше надавав допомогу тільки в разі дітей.

"До цього часу вони (Ватикан) нам допомагали з поверненням українських дітей. Ми на прямій комунікації з ними. Я сподіваюся, що якраз це повернення стане новою точкою... Можливо, нарешті відкрився новий канал і комунікації, і повернення цивільних громадян України", - сказав уповноважений з прав людини.

Історичне визволення з полону 10 українців! Загалом повернули вже 3310 людей!

Нагадаємо, Лубінець показав кадри повернення додому з полону цивільних українців.

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