Байден відповів, чи розглядає варіант знятись з президентських виборів у США

Чинний лідер США Джо Байден не збирається зніматись з виборів й пообіцяв виграти ці перегони.

Після невдалих теледебатів президента США Джо Байдена та побоювань щодо його кандидатури лідер США запевнив донорів Демократичної партії, що він все ще може виграти президентські вибори і перемогти Дональда Трампа.

Про це пише ВВС.

Президент США, якому зараз 81 рік, відвідав кілька фандрейзингових заходів у Нью- Йорку та Нью-Джерсі. Крім збору коштів Джо Байден намагався змінити ставлення до того, що відбулося в ніч президентських дебатів. На одному із цих заходів президент Байден заявив, що "в мене була не найкраща ніч, але так само й у Трампа".

"Я обіцяю вам, що ми виграємо ці вибори", - заявив Джо Байден.

Згодом президент США заявив, що розуміє побоювання щодо того, як він провів дебати, але закликав не припиняти боротьбу.

Під час дебатів із Дональдом Трампом відповіді Джо Байдена здавалися нечіткими та непевними, і це спричинило хвилю нових питань навіть серед самих демократів, чи є чинний президент правильним кандидатом для перемоги на майбутніх виборах.

У розмові з ВВС колишня спікер Конгресу від Демократів Ненсі Пелосі заявила, що виступ Байдена на дебатах "не був чудовим", а колишня директорка з питань комунікації Кейт Бідінгфілд назвала його таким, що "справді розчаровує".

Представники команди Байдена не заперечують, що дебати пройшли не так, як вони сподівалися, але запевнили, що він не поступиться місцем на користь іншого кандидата.

Як заявила голова команди Дженіфер О’Маллі Діллон, опитування після дебатів показали, що "думки виборців не змінилися".

"Це не вперше, коли через перебільшені оцінки ЗМІ рейтинги тимчасово знижуються", - заявила вона.

наприклад, губернатор Нью-Джерсі, представник Демократичної партії Філ Мерфі відвідав захід зі збору коштів і сказав Джо Байдену, що "ми з вами на 1000%". А колишній президент і близький друг Джо Байдена Барак Обама написав у соцмережах, що "погані дебати трапляються".

"Ці вибори і надалі залишаються змаганням між тим, хто все життя боровся за краще для звичайних людей, і тим, хто думає лише про себе", - написав Обама.

Натомість Дональд Трамп заявив своїм прибічникам, що вважає результат дебатів "великою перемогою", назвавши Байдена "надзвчайно некомпетентним".

"Проблема Джо Байдена не у його віці", - заявив 78-річний Трамп.

Багаторічний прихильник демократів Лорі Грегорі сказала ВВС, що "просто не могла дивитися дебати", запитуючи себе, "невже це найкраще, на що здатна наша країна?". А республіканка Крістал Маєрс-Барбер заявила, що ці дебати було "боляче дивитися", і що "Трамп виглядав дуже впевнено і по-президентські, тоді як Байден виглядав дуже слабким".

За результатами опитування Data for Progress, організації ліберального спрямування, 62% потенційних виборців, які дивилися дебати або читали про них, вважають, що переміг Трамп. Тільки 30% опитаних кажуть про перемогу Байдена.

До появи результатів інших опитувань саме збір коштів може свідчити про підтримку чи її втрату Джо Байденом.

Як заявила голова виборчого штабу Дженіфер О’Маллі Діллон, від ночі дебатів у четвер до вечора п’ятниці вдалося зібрати 27 млн доларів.

"Після дебатів центр поставив хрест на Джо Байдені. Але дані зі спірних штатів показують зовсім інше", - заявила вона. Керівниця штабу що ці вибори і до четвергових дебатів характеризувалися тим, що кандидати ідуть впритул, і після них все залишається так само.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, єдиною умовою, за якою президент США Джо Байден відмовиться від балотування на президентські вибори 2024 є те, коли "невелика група лояльних прихильників" вирішить, що настав час для нього піти у відставку.

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