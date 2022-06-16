"Мародерства під офіційною протекцією": окупанти у Маріуполі обшуковують квартири

"Мародерства під офіційною протекцією": окупанти у Маріуполі обшуковують квартири

У захопленому Маруполі російськ окупанти актівізують знесення будинків.

Перші комісії в складі колаборантів та МЧС країни-агресорки почали робити квартирні обходи. Обстежують помешкання і зруйновані, і навіть ті, що вціліли.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, зачинені кавртири у частково вцілилих будинках будуть зламувати задля "обстеження".

"Нова хвиля мародерства під офіційною протекцією на старті. Людей поперджають про виселення, але маріупольці продовжуть жити навіть у під’їздах зі страшними наслідками війни", - йдеться у дописі чиновника.

"Під наслідками війни" - радник мера має на увазі таку картину на вул. Евпаторійської 45:

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Також у місті кількість імпровізованих могил більшає. Навіть після ексгумації вони миттево наповнюються новими загиблими. Рівень смертності залишається надвисоким.

До слова, будівлю лікарн швидкої допомоги, де росіяни планували відкриття інфеційного відділення, заплановано на знесення на наступному тижні. Медичне обладнання буде перенесено в сусудню будівлю. Відкриття інфекційного відделення відкладено не менш, аніж на десять днів.

Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю та встановлюють нові блокпости. Виїхати на неокуповану територію України громадяни можуть тільки через Донецьк або Росію. Окупанти посилили контроль за виїздом у бік Запорізької області.

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