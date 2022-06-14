В Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю

В окупованому Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю та встановлюють нові блокпости.

Виїхати на неокуповану територію України громадяни можуть тільки через Донецьк або Росію.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, попри прибрані всередині міста блокпости, окупанти посилили контроль за виїздом у бік Запорізької області.

“Всі стежки не просто перепахано. Окупанти частково мінують, частково встановлюють нові блокпости. Перепустки на в'їзд та виїзд блокують бюрократичними відмовами без пояснень. Єдиним шляхом з міста залишається Донецьк або одразу росія. Примушення до “самодепортації” набирає обертів”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що на Тернопільщині тих, хто зніматиме ракетні обстріли, вважатимуть корегувальниками вогню.

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