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Оприлюднено світлини наслідків ракетних ударів під Прилуками

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© Національна поліція України
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Внаслідок атаки пошкоджені будинки місцевих мешканців, господарчі будівлі та автомобілі.

Поліцейські Чернігівської області документують наслідки ракетних ударів по Прилуччині.

Слідчі Прилуцького районного відділу поліції фіксують обставини та наслідки воєнних злочинів, документують кожен факт пошкодження та руйнування майна громадян.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України та оприлюднила відповідні фото.

"Вчора ворог завдав ракетних ударів по об’єкту поблизу міста Прилуки. Внаслідок атаки пошкоджені будинки місцевих мешканців, господарчі будівлі та автомобілі. Вибуховою хвилею в низці споруд вибиті вікна, пошкоджені стіни і дахи", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, через потужну пожежу, яка сталась після ракетних ударів, влада області евакуювала жителів чотирьох сіл біля Прилук. 

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