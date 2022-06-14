Росія обстріляла Харківщину снарядами на парашутах: фото

Росія знову скинула на Харківщину снаряди на парашутах.

Інцидент стався у місті Золочів Харківської області. Постраждалих серед місцевих жителів через обстріли немає.

Про це "Суспільному" повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Інцидент стався у ніч проти 14 червня. Через російські обстріли частково пошкоджено чотири приватних будинки.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше росіяни вже скидали снаряди на парашутах. Тоді окупанти таким чином обстріляли Харків.

Влада міста закликала не наближатись до цих снарядів, оскільки вони є вкрай небезпечними.

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