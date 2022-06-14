Росія обстріляла Харківщину снарядами на парашутах: фото

Росія знову скинула на Харківщину снаряди на парашутах.
Інцидент стався у місті Золочів Харківської області. Постраждалих серед місцевих жителів через обстріли немає.
Про це "Суспільному" повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
Інцидент стався у ніч проти 14 червня. Через російські обстріли частково пошкоджено чотири приватних будинки.
Нагадаємо, раніше росіяни вже скидали снаряди на парашутах. Тоді окупанти таким чином обстріляли Харків.
Влада міста закликала не наближатись до цих снарядів, оскільки вони є вкрай небезпечними.
Читайте також:
- Бракує колаборантів: в окупованих регіонах України росіяни закликають дітей вступати до "народної міліції"
- У МВС пояснили, як РФ буде використовувати війну в Україні під час виборів
- "Для закінчення війни потрібна реальна підтримка Заходу" - Зеленський