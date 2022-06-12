​Артилерійський обстріл Харківщини - розпочато розслідування

За фактом російських обстрілів Харківської області 11 червня прокуратура розпочала досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 11 червня 2022 року близько 20:00 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 51-річна жінка та 48-річний чоловік. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків місцевих мешканців.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні росіяни готують обстріли по скупченнях людей, а потім хочуть звинуватити ЗСУ.

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