"Совок" і досвід Сталіна: Мережа обурена пропозицією заборонити виїзд за кордон після війни

Ініціативу назвали "узаконенням рабства" та "поверненням до совка".
Керівник Інституту майбутнього та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїздити з України принаймні на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію.
Така заява викликала бурхливе обговорення у Мережі. Українці наголошують, що таке рішення було б неконституційним і порушувало б права людини.
Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", офіцер ЗСУ Віктор Таран, відповів на пост Денисенка та висловив свою думку з цього приводу.
Він наголосив, що будь-яке рабство деструктивне і треба не забороняти виїзджати, а мотивувати залишатися.
Засновник платформи онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко саркастично відзначив, що тепер чекає пропозиції після перемоги заборонити на три роки виїзд з сільської місцевості, щоб врятувати село, а також заборонити соцмережі, щоб врятувати психіку нації.
"Боюся побачити пропозицію заборонити виїзд з лівого на правий берег Києва", – додав він.
У коментарях до поста іронічно запропонували для збільшення народжуваності заборонити презервативи.
Громадський діяч Володимир Страшко припустив, що Денисенка міг надихнути "досвід Сталіна" і додав, що "можна вивезти людину із совка, але совок із людини - ні".
Громадський діяч Олег Попенко наголосив, що загибель сотень тисяч українців буде даремною, коли ми будуємо в Україні концтабір, з якого неможливо буде виїхати.
Український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв саркастично нагадав, що шлях заборон і обмежень - це виключно досвід тоталітарних країн, який завжди закінчувався крахом.
Український письменник Павло Кучер зауважив, що чимало бійців після повернення з фронту захочуть відпочити чи відправитися на реабілітацію.
Реакція МВС
У МВС нагадали, що висловлювання Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон — це особиста думка, а не позиція міністерства.
"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", — зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні запровадили воєнний стан, на час його дії заборонено виїзд за межі країни чоловікам віком 18-60 років.
Українські чоловіки можуть виїхати за кордон лише за однієї з нижче наведених умов:
- за наявності рішення медичної комісії про непридатність до військової служби;
- батьки трьох та більше дітей;
- батьки-одинаки неповнолітньої дитини;
- чоловіки, які супроводжують хворого близького родича чи родича з інвалідністю у разі, якщо в родині більше немає інших людей, здатних це зробити.
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