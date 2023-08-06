"Совок" і досвід Сталіна: Мережа обурена пропозицією заборонити виїзд за кордон після війни

Ініціативу назвали "узаконенням рабства" та "поверненням до совка".

Керівник Інституту майбутнього та екс-радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїздити з України принаймні на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію.

Така заява викликала бурхливе обговорення у Мережі. Українці наголошують, що таке рішення було б неконституційним і порушувало б права людини.

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук", офіцер ЗСУ Віктор Таран, відповів на пост Денисенка та висловив свою думку з цього приводу.

Він наголосив, що будь-яке рабство деструктивне і треба не забороняти виїзджати, а мотивувати залишатися.

Засновник платформи онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко саркастично відзначив, що тепер чекає пропозиції після перемоги заборонити на три роки виїзд з сільської місцевості, щоб врятувати село, а також заборонити соцмережі, щоб врятувати психіку нації.

"Боюся побачити пропозицію заборонити виїзд з лівого на правий берег Києва", – додав він.

У коментарях до поста іронічно запропонували для збільшення народжуваності заборонити презервативи.

Громадський діяч Володимир Страшко припустив, що Денисенка міг надихнути "досвід Сталіна" і додав, що "можна вивезти людину із совка, але совок із людини - ні".

Громадський діяч Олег Попенко наголосив, що загибель сотень тисяч українців буде даремною, коли ми будуємо в Україні концтабір, з якого неможливо буде виїхати.

Український і кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв саркастично нагадав, що шлях заборон і обмежень - це виключно досвід тоталітарних країн, який завжди закінчувався крахом.

Український письменник Павло Кучер зауважив, що чимало бійців після повернення з фронту захочуть відпочити чи відправитися на реабілітацію.

Реакція МВС

У МВС нагадали, що висловлювання Денисенка щодо заборони виїзду чоловікам за кордон — це особиста думка, а не позиція міністерства.

"На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ", — зазначила речниця МВС України Марʼяна Рева.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни в Україні запровадили воєнний стан, на час його дії заборонено виїзд за межі країни чоловікам віком 18-60 років.

Українські чоловіки можуть виїхати за кордон лише за однієї з нижче наведених умов:

за наявності рішення медичної комісії про непридатність до військової служби;

батьки трьох та більше дітей;

батьки-одинаки неповнолітньої дитини;

чоловіки, які супроводжують хворого близького родича чи родича з інвалідністю у разі, якщо в родині більше немає інших людей, здатних це зробити.

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