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Міністри енергетики України і США зустрілися в Загребі: про що говорили

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Міністри енергетики України і США зустрілися в Загребі: про що говорили

У заграбі зустрілися міністри енергетики України і США / Фото: Міненерговугілля України

Україна розраховує на підтримку США в питанні приєднання до Ради керуючих МАГАТЕ.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з міністеркою енергетики США Дженніфер Ґренголм. Сторони на засідання Партнерства трансатлантичної співпраці у галузі енергетики та клімату у Загребі обговорили питання подальшої співпраці країн у сфері енергетики.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України. 

Галущенко повідомив Ґренголм, що Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ і підкреслив, що держава розраховує на підтримку США в цьому питанні.

Він подякував колезі за допомогу енергетичному сектору України, зокрема, за газотурбінну мобільну електростанцію. Нагадаємо, Агенція США з міжнародного розвитку нещодавно надала її Україні. 

У Заграбі зустрілися міністри енергетики України і США / ©
У Заграбі зустрілися міністри енергетики України і США

"Окремо на зустрічі акцентувалося на спільних зусиллях щодо реалізації ініціативи Net Zero World, що передбачає пришвидшення переходу до чистих, безпечних енергетичних систем і побудови безвуглецевого світу", - йдеться в повідомленні. 

Також український міністр ознайомив пані Ґренголм із положеннями оновленої Енергетичної стратегії України до 2050 року. Сторони обговорили поглиблення співпраці в атомній галузі та корпоратизацію "Енергоатому". 

Як раніше ми повідомляли, Білий дім анонсував, що у п'ятницю, 3 березня, США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Перш за все, до нього увійдуть боєприпаси для HIMARS та іншої артилерії.

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