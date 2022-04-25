Мінус 76 одиниць техніки: ЗСУ "насипали" окупантам на Донеччині та Луганщині

Мінус 76 одиниць техніки: ЗСУ "насипали" окупантам на Донеччині та Луганщині

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.

За минулу добу ЗСУ відбили сім атак ворога та добряче "прорідили" техніку та особовий склад окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу “Азовсталь”. Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.

"Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 30 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника. Підрозділами протиповітряної оборони, в зазначеному районі, було збито 3 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське. Так, в Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки. В Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч. В Рубіжному та Гірському – будинки