МОЗ оновило карантинні зони: "жовтих" областей стало більше

19 регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину.

Станом на 28 листопада в Україні розширився перелік "жовтих" регіонів. Так, до нього приєдналася Харківська область.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Таким чином, наразі у "жовтій" зоні карантину перебувають 5 областей: Харківська, Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська.

У "помаранчевій" залишився лише один регіон – Полтавська область. Київ та інші регіони належать до "червоної" зони.

Міністерство охорони здоров’я України

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 28 листопада зафіксовано 7 483 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 400 людей, 10 270 пацієнтів одужало.

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