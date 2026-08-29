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Миколаїв під ударом балістики: у місті пролунала серія вибухів
Також місто атакують ворожі ударні безпілотники.
У Миколаєві в ніч проти 29 серпня пролунала серія вибухів на тлі російської атаки балістичними ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Військові поінформували про пуски балістичних ракет у напрямку Миколаєва з тимчасово окупованого Криму.
Крім того, російські війська атакували місто ударними безпілотниками.
Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів у Миколаєві.
Станом на зараз інформації про наслідки атаки або постраждалих не надходило.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що другу добу поспіль Росія масовано атакує Київщину, цілячись у житлові будинки та склади.