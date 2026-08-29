Миколаїв під ударом балістики: у місті пролунала серія вибухів

Ворог атакував Миколаїв / © Getty Images

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У Миколаєві в ніч проти 29 серпня пролунала серія вибухів на тлі російської атаки балістичними ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Військові поінформували про пуски балістичних ракет у напрямку Миколаєва з тимчасово окупованого Криму.

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Крім того, російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів у Миколаєві.

Станом на зараз інформації про наслідки атаки або постраждалих не надходило.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що другу добу поспіль Росія масовано атакує Київщину, цілячись у житлові будинки та склади.

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