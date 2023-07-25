На берег окупованої Кирилівки викидає дедалі більше дельфінів: у чому причина

На берег окупованої Кирилівки викидає все більше дельфінів. Це пов'язано з сильним забрудненням Азовського моря.

Про це пише "Бердянськ сьогодні".

Місцеві мешканці припускають, що морські тварини можуть гинути через забруднення води та повітря, яке спричиняють затоплене озброєння, нафтопродукти, а також мінування.

Попри це, станом на зараз неможливо повністю оцінити наслідки екоциду. Оцінити повністю ситуацію науковці зможуть лише після деокупації та розмінування Запорізької області.

Зазначимо, що Каховське водосховище було помешканням для багатьох червонокнижних представників фауни. Однак після обміління чимало тварин потонули у воді чи не змогли вижити в прісноводному середовищі.

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"Серед таких і популяція морського судака, яка повністю загинула внаслідок катастрофи. Прісноводне цунамі призвело до повного зникнення всієї популяції червонокнижного морського судака. Крім того, серйозно постраждали осетрові, які під час нерестової міграції як раз підійшли до дамби та були зметені гідроударом", - йдеться у повідомленні.

"Крім того, внаслідок підриву греблі постраждали птахи, навіть водоплавні. Під удар потрапили і червонокнижні тритони. Багато з них з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Співробітники національного природного парку "Тузлівські лимани" за добу врятували 55 червонокнижних тритонів, яких з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря", - зазначається у повідомленні.

Додамо, старший науковий співробітник ХДАЕУ кафедри водних біоресурсів та аквакультури Євген Коржов розповів, що вже забруднена екосистема, знищене біорізноманіття гирлового регіону пониззя Дніпра, Каховське водосховище більше не існує. За його словами, наслідки екокатастрофи, яку влаштували окупанти, ще проявлятимуться не один рік.

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