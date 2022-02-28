На Буковині обстріляли автомобіль швидкої з медиками

На Буковині обстріляли автомобіль швидкої з медиками

На щастя, медикам вдалося вціліти.

Сьогодні вранці, 28 лютого, у селі Тарашани Чернівецького району обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника центру екстреної меддопомоги Володимира Єленєва.

Кулі влучили в бокове скло швидкої, на щастя, медики не травмувались.

Напад на швидку стався тоді, коли бригада поверталась з виклику. Особу, яка відкрила вогонь - медики не помітили.

Зараз поліція перевіряє повідомлення медиків.

Нагадаємо, біля Херсона російські військові відкрили вогонь по двох автомобілях швидкої медичної допомоги. Одному автомобілю вдалося втекти від куль, а другу швидку окупанти розстріляли. Внаслідок нападу загинули водій і пацієнт, якого везли в лікарню.

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