На Буковині обстріляли автомобіль швидкої з медиками

На щастя, медикам вдалося вціліти.
Сьогодні вранці, 28 лютого, у селі Тарашани Чернівецького району обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника центру екстреної меддопомоги Володимира Єленєва.
Кулі влучили в бокове скло швидкої, на щастя, медики не травмувались.
Напад на швидку стався тоді, коли бригада поверталась з виклику. Особу, яка відкрила вогонь - медики не помітили.
Зараз поліція перевіряє повідомлення медиків.
Нагадаємо, біля Херсона російські військові відкрили вогонь по двох автомобілях швидкої медичної допомоги. Одному автомобілю вдалося втекти від куль, а другу швидку окупанти розстріляли. Внаслідок нападу загинули водій і пацієнт, якого везли в лікарню.
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