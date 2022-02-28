На Буковине обстреляли автомобиль скорой с медиками

На Буковине обстреляли автомобиль скорой с медиками

К счастью, медикам удалось уцелеть.

Сегодня утром, 28 февраля, в селе Тарашаны Черновицкого района был обстрелян автомобиль скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на руководителя центра экстренной медпомощи Владимира Еленева.

Пули попали в боковое стекло скорой, к счастью, медики не травмировались.

Нападение на скорую произошло тогда, когда бригада возвращалась с вызова. Лицо, открывшее огонь, медики не заметили.

Сейчас полиция проверяет сообщения медиков.

Напомним, возле Херсона российские военные открыли огонь по двум автомобилям скорой медицинской помощи. Одному автомобилю удалось сбежать от пуль, а вторую скорую оккупанты расстреляли. В результате нападения погибли водитель и пациент, которого везли в больницу.

Читайте также: