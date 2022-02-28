Російські окупанти розстріляли аптеку та автівки у Горенці

Вороги продовжують знищувати все на своєму шляху.

Сьогодні, 28 лютого, російські окупанти обстріляли село Горенка Київської області. Місцевий житель показав наслідки обстрілу на одній із вулиці населеного пункту – розстріляну аптеку та автомобілі.

Чоловік закликав людей сидіти в укриттях.

"Всі сидіть вдома. Розбиті машини", - сказав він на відео.