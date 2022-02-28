YouTube заблокував в Україні низку каналів російської пропаганди

Триває діалог з платформою, щоб заблокувати ці канали на сервісі повністю.

YouTube заблокував в Україні російські пропагандистські канали "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Россия сегодня", "Рен ТВ" та інші.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко в понеділок, 28 лютого.

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"YouTube заблокував в Україні російську пропагандистську машину у складі каналів: "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Россия сегодня", "Рен ТВ" та інші. Фактично всі прокремлівські рупори", ­– йдеться у повідомленні.

"Продовжуємо бути в діалозі з платформою для того, щоб заблокувати ці канали на сервісі повністю, як Міністерство культури та інформполітики просило раніше, – додав Ткаченко.