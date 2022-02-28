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YouTube заблокировал в Украине ряд каналов российской пропаганды

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YouTube заблокировал в Украине ряд каналов российской пропаганды

Продолжается диалог с платформой, чтобы полностью заблокировать эти каналы на сервисе.

YouTube заблокировал в Украине российские пропагандистские каналы "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Россия сегодня", "Рен ТВ" и другие.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в понедельник, 28 февраля.

"YouTube заблокировал в Украине российскую пропагандистскую машину в составе каналов: "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Россия сегодня", "Рен ТВ" и другие. Фактически все прокремлевские рупоры", – говорится в сообщении.

"Продолжаем быть в диалоге с платформой для того, чтобы заблокировать эти каналы на сервисе полностью, как Министерство культуры и информполитики просило раньше", — добавил Ткаченко.

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