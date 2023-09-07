На Черкащині син вбив і розчленував рідного батька

У Золотоноші затримали чоловіка, який жорстоко вбив свого батька.

Про це повідомили у поліції Черкащини.

Злочин стався в одному із будинків в селі Піщане. В одній із кімнат будинку правоохоронці виявили розчленоване тіло. Загиблим виявився 60-річний чоловік.

"До вбивства причетний 37-річний син потерпілого. Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що вбив свого батька під час раптового виниклого конфлікту. Після чого розчленував його тіло", - розповіли у поліції.

Зловмисника правоохоронці затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Закарпатті діти вбили власну матір.

Читайте також: