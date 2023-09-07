В Черкасской области сын убил и расчленил родного отца

В Золотоноше задержан мужчина, который жестоко убил своего отца.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Преступление произошло в одном из домов в селе Песчаное. В одной из комнат дома правоохранители обнаружили расчлененное тело. Погибшим оказался 60-летний мужчина.

"К убийству причастен 37-летний сын потерпевшего. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил своего отца во время внезапного возникшего конфликта. После чего расчленил его тело", — рассказали в полиции.

Злоумышленника правоохранители задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье дети убили собственную мать.

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