На Чернігівщині мікроавтобус влетів у КПП: загинув водій

На Чернігівщині сталася аварія: мікроавтобуса в'їхав у бетонні плити на контрольно-пропускному пункті. Водій автомобіля загинув.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.

Аварія сталася увечері 3 січня на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Renault Master не обрав безпечну швидкість і не дотримався вимог дорожніх знаків.

"Внаслідок цього автівка скоїла наїзд на бетонні плити. Водій загинув на місці", - повідомляють у поліції.

ДТП розслідують за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого".

Як повідомлялося, напередодні під Житомиром сталася масштабна аварія. На автошляху Київ-Чоп зіткнулися п'ять автівок.

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