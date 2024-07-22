На Хмельниччині легковик влетів у фуру: є загиблі (фото)

В Хмельницькій області ввечері 22 липня сталася смертельна аварія. У ДТП загинуло дві людини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Хмельницької області.

Аварія сталася на трасі "Стрий - Ізварине" поблизу села Кудринці Хмельницького району. Автомобіль Daewoo, за кермом якого був 21-річний водій, влетів у вантажівку Renault Premium. Водій легковика і його 19-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.

В Хмельницькій області сталася смертельна аварія.

В аварії загинуло двоє осіб. / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб".

Як повідомлялося, у Польщі розбився мікроавтобус з українцями. Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували. П’ятеро з них у важкому стані. Діти є і серед серйозно постраждалих.

Читайте також: