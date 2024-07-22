На Хмельниччині легковик влетів у фуру: є загиблі (фото)

Загинули водій і пасажирка Daewoo.
В Хмельницькій області ввечері 22 липня сталася смертельна аварія. У ДТП загинуло дві людини.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Хмельницької області.
Аварія сталася на трасі "Стрий - Ізварине" поблизу села Кудринці Хмельницького району. Автомобіль Daewoo, за кермом якого був 21-річний водій, влетів у вантажівку Renault Premium. Водій легковика і його 19-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб".
Як повідомлялося, у Польщі розбився мікроавтобус з українцями. Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували. П’ятеро з них у важкому стані. Діти є і серед серйозно постраждалих.