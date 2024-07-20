У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: що відомо

У Польщі, на автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта, розбився мікроавтобус з українцями.

Про це з посиланням на поліцію Свебодзіна повідомляє RMF24

Правоохоронці повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України. Серед них також четверо дітей. Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували. П’ятеро з них у важкому стані. Діти є і серед серйозно постраждалих.

Аварія сталася на автомагістралі А2 в районі міста Свебодзін, яке за 60 км від кордону з Німеччиною. За попередньою інформацією, мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом - хоч на ньому було встановленеу попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду.

Від удару автобус перекинувся набік. Його права частина спереду сильно пошкоджена.

Як повідомлялося, у Кракові група поляків жорстоко побила юнака із України. Група поляків напала із мачете та сльозогінним газом на 17-річного хлопця і жорстокого його побила. Йому відрубали палець і пробили голову.

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