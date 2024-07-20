РФ атакувала об'єкти енергетики у трьох областях: які наслідки

Вночі проти 20 листопада російська армія завдала ударів по об'єктах енергетики у трьох областях України. Були зафіксовані відключення світла.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Вночі російські БпЛА атакували об'єкти оператора системи передавання електроенергії в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголошують, що через удар знеструмлювалися промислові й побутові споживачі в окремих районах Полтавщини та Чернігівщини. На ранок світло повернули більшості споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, вночі росіяни вдарили по українській залізниці в Харківській області. Травми отримали четверо залізничників. Також ушкоджено будівлі та рухомий склад.

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