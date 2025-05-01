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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Хмельниччині жінка морила голодом свою 6-місячну дитину

В Хмельницькій області немовля потрапило в реанімацію з критичною вагою. Мати дитини може отримати до 5 років в’язниці.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дитина потрапила до реанімації через недбалість мами

Підозрювана жінка / © Національна поліція Хмельницької області

У Хмельницькій області 6-місячне немовля потрапило до реанімації з критичною вагою. Мати дитини, 24-річну жінку, звинувачують в недбальстві.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Під час планової перевірки умов проживання родини, ювенальні поліцейські спільно з соціальними службами виявили немовля у вкрай важкому стані.

«Ювенальний поліцейський спільно з представниками соціальних служб та сімейним лікарем виявили, що її 6-місячний син знаходиться у тяжкому стані. Внаслідок недостатнього харчування немовля з вагою тіла в 2,5 раза меншою за норму госпіталізували в реанімаційне відділення», — йдеться в повідомленні.

Дитину терміново госпіталізували в реанімацію, а матері оголосили підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків). За цією статтею їй загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Наразі слідство завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо, на Київщині бабуся до смерті забила новонародженого онука стільцем.

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