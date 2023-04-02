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На Київщині собака знайшов гранату до підствольного гранатомету під час прогулянки місцевим лісом

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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На Київщині собака знайшов гранату до підствольного гранатомету під час прогулянки місцевим лісом

Фото: поліція Київщини

На місці події працювали сапери ДСНС.

У селі Мощун Київської області пес під час прогулянки натрапив у місцевому лісі на гранату до підствольного гранатомету.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Небезпечну знахідку знешкодили.

Пес виявив гранату під час прогулянки у місцевому лісі зі своїм господарем.

"Пес натрапив на небезпечний предмет. Поліцейські Київщини на місці встановили, що знахідка є гранатою до підствольного гранатомету. На місце правоохоронці викликали ДСНС. На щастя, ні тварина, ні її господар не постраждали", – розповіли в пресслужбі.

У поліції наголосили на обережності місцевих жителів Київської області.

"Шановні громадяни! Застерігаємо від відвідування лісів, де були розташовані війська росіян чи місць, де велись активні бойові дії! Бережіть життя та здоров’я!", – закликали правоохоронці.

Тим часом у Львові граната вибухнула просто в квартирі.  Вибух пролунав у ніч проти суботи 1 квітня в багатоповерхівці спального району Львова. Загинув 44-річний чоловік, друг власника квартири.

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Дата публікації
Перегляди
323
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