На Одещині чоловік сокирою відрубав собі два пальці, щоб не проходити ВЛК: нові подробиці

Наразі невідомо, чи буде відкрито кримінальне провадження, оскільки йдеться про “самокаліцтво”.

На Одещині в одному з військкоматів чоловік відрубав собі пожежною сокирою два пальці. Таким чином він хотів уникнути проходження військово-лікарської комісії.

Про це пише “Уніан”.

Як стало відомо з місцевих телеграм-каналів, подія трапилася у Білгород-Дністровському ТЦК та СП. Туди доставили 42-річного чоловіка, який аби уникнути проходження ВЛК, відрубав собі пожежною сокирою два пальці на руці.

“У Білгород-Дністровському військкоматі затриманий 42-річний чоловік схопив пожежну сокиру та відрубав собі два пальці на правій руці, щоб не проходити медкомісію. Потерпілого негайно госпіталізували", - писали телеграм-канали.

Водночас виданню у правоохоронних органах підтвердили факт інциденту. Проте наразі невідомо, чи буде відкрито кримінальне провадження, оскільки йдеться про “самокаліцтво”.

“Такий інцидент, дійсно, стався у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району. Постраждалого доставили до лікарні”, - сказав правоохоронець.

Водночас він додав, що, за його даними, чоловік призовного віку відрубав собі один палець. Станом на зараз не відомо і за яких обставин це сталося.

Нагадаємо, що у військкоматі Одещини чоловік відрубав собі палець пожежною сокирою.

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