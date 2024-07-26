На Одещині чоловік сокирою відрубав собі два пальці, щоб не проходити ВЛК: нові подробиці

Наразі невідомо, чи буде відкрито кримінальне провадження, оскільки йдеться про “самокаліцтво”.
На Одещині в одному з військкоматів чоловік відрубав собі пожежною сокирою два пальці. Таким чином він хотів уникнути проходження військово-лікарської комісії.
Про це пише “Уніан”.
Як стало відомо з місцевих телеграм-каналів, подія трапилася у Білгород-Дністровському ТЦК та СП. Туди доставили 42-річного чоловіка, який аби уникнути проходження ВЛК, відрубав собі пожежною сокирою два пальці на руці.
“У Білгород-Дністровському військкоматі затриманий 42-річний чоловік схопив пожежну сокиру та відрубав собі два пальці на правій руці, щоб не проходити медкомісію. Потерпілого негайно госпіталізували", - писали телеграм-канали.
Водночас виданню у правоохоронних органах підтвердили факт інциденту. Проте наразі невідомо, чи буде відкрито кримінальне провадження, оскільки йдеться про “самокаліцтво”.
“Такий інцидент, дійсно, стався у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Білгород-Дністровського району. Постраждалого доставили до лікарні”, - сказав правоохоронець.
Водночас він додав, що, за його даними, чоловік призовного віку відрубав собі один палець. Станом на зараз не відомо і за яких обставин це сталося.
Нагадаємо, що у військкоматі Одещини чоловік відрубав собі палець пожежною сокирою.
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