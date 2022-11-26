На Одещині тривають екстрені відключення світла: що відомо

Графіки наразі не діють.
У суботу, 26 листопада, в Одеській області триватимуть екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.
Складені для стабілізаційних відключень графіки наразі не діють. Слід зауважити, що екстрені відключення на в області діють кілька днів.
"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на вечір 25 листопада понад 6 млн абонентів в Україні відключають від електропостачання. За словами президента Володимира Зеленського, найбільше проблем зараз саме в столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.
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