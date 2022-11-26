На Прикарпатті 26 листопада вимикати світло будуть за тимчасовими графіками: що відомо

В регіоні є три черги вимкнень

На Прикарпатті у суботу, 26 листопада, ввели графік вимкнень електроенергії. Йдеться про три черги вимкнень, які чергуватимуться з інтервалом: три години з увімкненням на три години вимкнення.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

Зазначається, що диспетчером НЕК "Укренерго" доведено новий ліміт потужності для Івано-Франківської області. Першочергово живленням забезпечуватимуть об’єкти критичної інфраструктури. Решту дозволеної потужності "Прикарпаттяобленерго" буде розподіляти на величину трьох черг.

Графік вимкнень на Прикарпатті на 26 листопада:

електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00

у такі години: з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00 електропостачання буде подано для 2 черги у такі години: з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00

Тим часом третя черга поділена на підчерги. Дізнатись до якої підчерги належить адреса можна на сайті "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень"-"ГПВ".

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2 буде подано у такі години: з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, з 22:00 до 24:00

Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4 буде подано у такі години: з 07:00 по 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00

Голова Прикарпаття наголосила, що енергетики роблять все можливе, щоб дотримуватись годин вимкнень, але можливі зміни у випадку додаткових вказівок від диспетчера НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, в Івано-Франківській області поліцейські сповіщатимуть про повітряну тривогу через гучномовці. Адже після чергового масованого ракетного обстрілу більшість квартир та будинків області залишаються без води та електроенергії.

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