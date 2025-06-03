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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Одещині працівник ТЦК "бронював" за гроші: скільки коштувала "послуга"

На Одещині працівник одного з РТЦК «відмазував» від мобілізації за 2500 доларів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
2500 доларів за «бронь» на Одещині

2500 доларів за «бронь» на Одещині

В Одеській області затримали військового ТЦК, який за 2500 доларів обіцяв «домовитися», щоб військовозобов’язаного чоловка не мобілізували.

Про це передає поліція Одеської області.

За даними слідства, ТЦКівець вимагав 2500 доларів від працівника одного з підприємств. За цю суму він обіцяв не мобілізувати, а допомогти стати на військовий облік і отримати бронювання.

Зловмисника затримали «на гарячому», коли він отримував кошти за свої «послуги». Гроші слідчі вилучили в якості речових доказів.

Вилучені кошти

Вилучені кошти

Поліцейські повідомили фігуранту про підозру. За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 448 тис. 144 грн.

Нагадаємо, що мобілізація у Житомирі закінчилась сваркою та суворим вироком



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