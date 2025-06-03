В Одесской области работник ТЦК "бронировал" за деньги: сколько стоила "услуга"

2500 долларов за «бронь» в Одесской области

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В Одесской области задержан военный ТЦК, который за 2500 долларов обещал «договориться», чтобы военнообязанного мужчину не мобилизовали.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным следствия, ТЦКовец потребовал 2500 долларов от работника одного из предприятий. За эту сумму он обещал не мобилизовать, а помочь встать на военный учет и получить бронирование.

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Злоумышленника задержали «на горячем», когда он получал средства за свои «услуги». Деньги следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Изъятые средства

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 448 тыс. 144 грн.

Напомним, что мобилизация в Житомире закончилась ссорой и строгим приговором







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