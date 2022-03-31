На Прикарпатті до навчання долучилося сім тисяч дітей-переселенців

На Прикарпатті до навчання долучилося сім тисяч дітей-переселенців

В області зареєстровано вісім тисяч дітей шкільного віку.

В Івано-Франківській області зареєструвалися 8,5 тис. школярів-переселенців, з них сім тисяч вже долучилися до дистанційного навчання у школах.

Про це повідомила керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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На Прикарпатті 604 заклади загальної середньої освіти, зокрема і спеціальні, працюють в режимі дистанційного навчання. У такому ж форматі функціонують заклади позашкільної освіти. Наразі в області тимчасово не працюють заклади дошкільної освіти.

Крім того, на Прикарпатті розміщено 348 вихованців інтернатних закладів з різних регіонів України, що потерпають від бойових дій.

За словами керівниці Івано-Франківської області, наразі в регіоні 114 тисяч внутрішніх переселенців, які офіційно зареєстровані. "Реально їх набагато більше. Тому закликаю усіх реєструватися", - наголосила Онищук.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську від 1 квітня розпочнеться онлайн-реєстрація до перших класів та у дитячі садки. Реєстрація триватиме два місяці: закінчиться 31 травня. Це буде перша хвиля зарахування до шкіл та садків.

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