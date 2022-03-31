На Прикарпатье к обучению приобщилось семь тысяч детей-переселенцев

На Прикарпатье к обучению приобщилось семь тысяч детей-переселенцев

В области зарегистрировано восемь тысяч детей школьного возраста.

В Ивано-Франковской области зарегистрировались 8,5 тыс. школьников-переселенцев, из них семь тысяч уже приобщились к дистанционному обучению в школах.

Об этом сообщила руководитель областной военной администрации Светлана Онищук.

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На Прикарпатье 604 заведения общего среднего образования, в том числе и специальные, работают в режиме дистанционного обучения. В таком же формате работают учреждения внешкольного образования. В настоящее время в области временно не работают заведения дошкольного образования.

Кроме того, на Прикарпатье размещено 348 воспитанников интернатных заведений из разных регионов Украины, страдающих от боевых действий.

По словам руководителя Ивано-Франковской области, в настоящее время в регионе 114 тысяч внутренних переселенцев, официально зарегистрированных. "Реально их гораздо больше. Поэтому призываю всех зарегистрироваться", — подчеркнула Онищук.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске от 1 апреля начнется онлайн-регистрация в первые классы и в детские сады. Регистрация продлится два месяца: закончится 31 мая. Это будет первая волна отнесения в школы и сады.

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