Стало відомо, коли може відбутися чергова зустріч Кулеби та Лаврова

Турецький міністр закордонних справ наголосив, що Анкара робить все можливе для організації переговорів.
Чергова зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і голови МЗС РФ Сергія Лаврова може знову відбутися через тиждень-два у Туреччині.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє NTV.
За його словами, Анкара робить все можливе, аби ця зустріч відбулась.
"Вчора ми відправили повідомлення міністрам закордонних справ Росії Сергію Лаврову і міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Обидві сторони сказали, що хотіли б приїхати, коли вони готові. Точну дату назвати не представляється можливим. Сказали, що може бути зустріч через тиждень-два", - сказав Чавушоглу.
Нагадаємо, 10 березня у Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Тоді за підсумками зустрічі міністр МЗС України вислови свої відчуття, що Росія не встановлюватиме перемир'я.
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