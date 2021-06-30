На шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник: що сталося

На шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник: що сталося

Гірник загинув під час роботи на шахті.

У Донецькій області на шахті "Алмазна" державного підприємства "Добропіллявугілля - видуботок"загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черпно-мозкову травму, від якої помер на місці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

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Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові. Від отриманої відкритої черпно-мозкової травми чоловік помер на місці.

Наразі за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України), розпочато досудове розслідування. Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх обставин та свідків події.

Нагадаємо, раніше у Нововолинську на копальні номер дев'ять сталася аварія. Гірники сіли у ліфт і саме заглиблювалися під землю. У ліфті було 11 людей, коли він полетів у забій. Троси не обірвалися, але з незрозумілих причин рух кабіни пришвидшився і замість того, аби загальмувати, вона стукнулася об землю. За попередньою інформацією – швидкість була зависокою, через що спрацювало аварійне гальмо. Саме через жорстку посадку і травмувалися люди.

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