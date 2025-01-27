На Сумщині чоловік власноруч зарізав свого вітчима

У селі Вороніж на Сумщині сталося моторошне вбивство — чоловік зарізав свого вітчима під час сварки.

Про деталі повідомили у поліції Сумської області.

"32-річний чоловік разом зі своїм 51-річним вітчимом вживали алкоголь вдома. Звичайна суперечка раптово переросла у серйозний конфлікт. Втративши контроль від сп’яніння, пасинок схопив ніж і кілька разів вдарив чоловіка в область грудей та голови. Від зазнаних поранень він помер на місці події", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника та повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львові студент по-звірячому розправився з жінкою.

А на Полтавщині чоловік зарізав співмешканку, жінка померла на очах у свого сина.

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