На Сумщині мати поховала сина-військового і померла сама

У селі Манухівка Новослобідської громади на Сумщині одразу після похорону сина, який загинув захищаючи Україну, померла його мати. У жінки не витримало серце.

Про це пише "Суспільне".

25-річний Владислав був уродженцем села Манухівка Новослобідської громади. Пішов до війська добровольцем, був сапером. 3 квітня він загинув на Запорізькому напрямку.

За кілька днів поряд з могилою Владислава з'явилась могила його мами - Віталіни Стєшкової.

"Вона дуже тяжко все переносила, брат також. Вони були дуже морально вбиті. Похорони були дуже важкі, дуже важко було, вона буквально ввечері, коли приїхали додому, вночі їй стало зле, відвезли до лікарні, виїздила "швидка", серце не витримало", — сказала Світлана Малишева, староста села.

У Владислава Стєшкова залишився молодший брат, тато і бабуся. За словами Світлани Малишевої, зі старостату вже загинуло четверо захисників. Наразі на фронті - дев'ять мешканців села.

Нагадаємо, в бою на Донеччині загинув відомий український активіст, а від 2022 року – сержант ЗСУ Павло Петриченко.

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