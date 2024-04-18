На Сумщине мать похоронила сына-военного и умерла сама

В селе Мануховка Новослободской громады Сумской области сразу после похорон сына, погибшего защищая Украину, умерла его мать. У женщины не выдержало сердце.

Об этом пишет "Суспільне".

25-летний Владислав был уроженцем села Мануховка Новослободской громады. Пошел в армию добровольцем, был сапером. 3 апреля он погиб на Запорожском направлении.

Через несколько дней рядом с могилой Владислава появилась могила его мамы – Виталины Стешковой.

"Она очень тяжело все переносила, брат тоже. Они были очень морально убиты. Похороны были очень тяжелые, очень тяжело было, она буквально вечером, когда приехали домой, ночью ей стало плохо, отвезли в больницу, выезжала "скорая", сердце не выдержало ", — сказала Светлана Малышева, староста села.

У Владислава Стешкова остался младший брат, папа и бабушка. По словам Светланы Малышевой, из старостата уже погибли четыре защитника. Сейчас на фронте – девять жителей села.

Напомним, в бою на Донетчине погиб известный украинский активист, а с 2022 года – сержант ВСУ Павел Петриченко.

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