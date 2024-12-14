На Сумщині пролунало 53 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 53 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Буринська, Середино-Будська громади.

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБів (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), атака FPV-дронами (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (17 вибухів), КАБами (7 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: завдано атаку FPV-дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Миропільська громада: здійснено пуски КАБів (7 вибухів).

Буринська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти скинули вибухівку на пожежну машину.

Крім того, ми раніше інформували, що посольство США попередило про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні.

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