В Сумской области прогремели 53 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 53 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Середино-Будская общины.
- Юношеская община: осуществлены пуски КАБов (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Белопольское общество: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Середино-будская община: враг бил из артиллерии (3 взрыва).
- Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (17 взрывов), КАБами (7 взрывов).
- Краснопольское общество: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
- Великописаревское общество: нанесена атака FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Миропольское общество: осуществлены пуски КАБов (7 взрывов).
- Буринская община: 3 мины сбросил враг на территорию общины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.
Кроме того, мы ранее информировали, что посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.
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