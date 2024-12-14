В Сумской области прогремели 53 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 53 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Середино-Будская общины.

Юношеская община: осуществлены пуски КАБов (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), атака FPV-дронами (2 взрыва).

Белопольское общество: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Середино-будская община: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (17 взрывов), КАБами (7 взрывов).

Краснопольское общество: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).

Великописаревское общество: нанесена атака FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Миропольское общество: осуществлены пуски КАБов (7 взрывов).

Буринская община: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.

Кроме того, мы ранее информировали, что посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.

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