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В Сумской области прогремели 53 взрыва

В Сумской области прогремели 53 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 53 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Буринская, Середино-Будская общины.

  • Юношеская община: осуществлены пуски КАБов (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), атака FPV-дронами (2 взрыва).
  • Белопольское общество: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Середино-будская община: враг бил из артиллерии (3 взрыва).
  • Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (17 взрывов), КАБами (7 взрывов).
  • Краснопольское общество: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв).
  • Великописаревское общество: нанесена атака FPV-дронами (4 взрыва), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
  • Миропольское общество: осуществлены пуски КАБов (7 взрывов).
  • Буринская община: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.

Кроме того, мы ранее информировали, что посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.

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