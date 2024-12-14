Нардеп объяснил важность продолжения операции на Курщине

Отвод войск с Курщины повлечет за собой начало боевых действий на Сумщине.

Украинские военные на территории Курской области сдерживают большое количество российских захватчиков, которые не могут задействовать на других фронтах.

Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

Он отметил, что в настоящее время группировка российских войск в Курской области составляет 50-60 тысяч военных.

"А если мы оттуда уйдем, то все они будут на направлении либо Донецком, либо зайдут в Сумскую область. Мы это понимаем и сдерживаем там большие резервы, поэтому до сих пор там находимся. Однако основную ситуацию видит Ставка, руководимая президентом, и все решения будет принимать высшее военное командование", — заметил нардеп.

Кроме того, по словам Костенко, если сейчас увести войска из Курской области, то враг начнет боевые действия в Сумской области.

"Мы видели, что противник извлекал резервы, например, десантную дивизию из Запорожского направления, чтобы создать ударную группировку на северном направлении. Поэтому здесь должно определяться наше командование, потому что знает, какие силы, средства и резервы, чтобы принять соответствующие решения. Мы можем высказывать свои мысли, но мы не принимаем решения и не несем за них ответственность. удачных, обоснованных решений с наименьшими потерями для нас", — резюмировал Роман Костенко.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ продвинулась к главному украинскому выступлению в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ осудили украинских военных за участие в Курской операции.

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