Нардеп пояснив важливість продовження операції на Курщині

Українські військові на території Курської області стримують велику кількість російських загарбників, яких не можуть задіяти на інших фронтах.

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Він зазначив, що наразі угруповання російських військ у Курській області складає 50-60 тисяч військових.

"А якщо ми звідти підемо, то всі вони будуть на напрямку або Донецькому, або зайдуть у Сумську область. Ми це розуміємо і стримуємо там великі резерви, тому дотепер там перебуваємо. Однак основну ситуацію бачить Ставка, якою керує президент, і всі рішення буде приймати вище військове командування", - зауважив нардеп.

Крім того, за словами Костенка, якщо зараз відвести війська з Курської області, то ворог почне бойові дії на Сумщині.

"Ми бачили, що противник витягував резерви, наприклад, десантну дивізію з Запорізького напрямку, щоб створити ударне угруповання на північному напрямку. Тому тут має визначатися наше командування, бо знає, які є сили, засоби та резерви, щоб прийняти відповідні рішення. Ми можемо висловлювати свої думки, але ми не приймаємо рішення і не несемо за них відповідальність. Тому можемо тільки побажати правильних, вдалих, обґрунтованих рішень з найменшими для нас втратами", - резюмував Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ просунулася до головного українського виступу в Курській області.

Крім того, ми раніше інформували, що в РФ засудили українських військових за участь у Курській операції.

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