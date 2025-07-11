На Сумщині чоловік зґвалтував дитину на кладовищі

Зловмисника затримано / © Associated Press

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У Сумській області 36-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні неповнолітньої, розбійному нападі та грабежі. Зловмисника засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної прокуратури.

«Нападник побачив 14-річну дівчину, яка йшла сама вулицею у м. Конотоп. Чоловік наздогнав її та силою затягнув до кладовища, де декілька разів ударив і зґвалтував. Після чого втік у невідомому напрямку, прихопивши із собою її смартфон», — уточнили у відомстві.

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Відомо також, що чоловік вже мав проблеми із законом. Зокрема, він нещодавно повернувся із тюрьми, де відбував термін за вбивство дівчини.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину своїх сусідів. Зловмисник заманив дівчинку до себе додому, а тоді вчинив сексуальне насилля.