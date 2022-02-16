На Тернопільщині чоловіки розібрали дах, щоб обікрасти приміщення

На Тернопільщині чоловіки розібрали дах, щоб обікрасти приміщення

Підозрюваних уже затримали.

У м. Теребовля Тернопільської області двоє чоловіків розібрали дах, щоб обікрасти приміщення.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Потерпілий повідомив, що невідомі розібрали дах приміщення та вкрали звідти металеве покриття. Правоохоронці розшукали підозрюваних. Це - двоє чоловіків, віком 43 та 39 років. Метал вони продали невідомому, а гроші встигли використати.

У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у с. Загвізді Івано-Франківській області батько залучив до крадіжки свою малолітню доньку. Чоловік попросив, аби дитина вкрала гроші з-під подушки ліжка, де спала бабуся.

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