На Тернопільщині чоловіки розібрали дах, щоб обікрасти приміщення

Підозрюваних уже затримали.
У м. Теребовля Тернопільської області двоє чоловіків розібрали дах, щоб обікрасти приміщення.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Потерпілий повідомив, що невідомі розібрали дах приміщення та вкрали звідти металеве покриття. Правоохоронці розшукали підозрюваних. Це - двоє чоловіків, віком 43 та 39 років. Метал вони продали невідомому, а гроші встигли використати.
У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у с. Загвізді Івано-Франківській області батько залучив до крадіжки свою малолітню доньку. Чоловік попросив, аби дитина вкрала гроші з-під подушки ліжка, де спала бабуся.
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