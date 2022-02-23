На Трипільській ТЕС під Києвом замість вугілля палять сміття - активісти

Жителі помітили, що якість повітря значно погіршилася.
У Київській області на Трипільській ТЕС палять гуму, машинне масло та покришки. Керівництво ТЕС визнає проблему відсутності системи фільтрації відпрацьованих газів, але те, що палять мотлох,заперечує.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Екологічні активісти стверджують що на Трипільській ТЕС, неподалік міста Українки на Київщині, замість вугілля палять сміття. Жителі також помітили, що якість повітря значно погіршилась.
"Часто буває такий чорний-чорний, наче рубероїд палять", - говорить місцева жителька Ніна Антонівна.
Жінка живе у місті понад сорок років. Каже, що останнім часом повітря стало брудним, а в квартирі з’явився чорний пил.
" Часто виникає кашель, респіраторні захворювання. У нас в приміщенні на підвіконні можна писати", - говорить жінка.
Місцевий еко активіст Віталій Супрук стверджує, що працівники ТЕС порушують правила експлуатації станції.
"Дим темного кольору, який є не специфічним для спалювання вугілля. Є підозра, що спалюється не лише вугілля а можливо і певного роду інші відходи, такі як відпрацьовані мастила, тряпки, інше сміття", -говорить екоактивіст.
Віталій Супрук говорить, що це вже призвело до зміни хімічного стану повітря в місті УкраЇнка, є підвищення викидів окисі азоту.
"Для того, щоб провести належну перевірку, зараз не допускаються екологічні інспектори з екологіхчної інспекції державної екологічної", - говорить активіст.
У Держекоінспекції цю інформацію поки ні підтверджують, ні спростовують. Відомо лише, що їхніх інспекторів двічі не допускали на підприємство. Директор Трипільської ТЕС проблему визнає.
В 2014-му було модернізовано другий енергоблок станції. Викиди сірки та інших газів скорочувались. Але із війною виникла проблема – перестало надходити антрацитове вугілля з окупованих територій Донбасу. Довелось вмикати блоки, які працюють на газовому вугіллі. Вони сучасних систем очистки викидів не мають. Для того щоб скоротити викиди і працювати як працює європа.
"Нам треба наше обладнання переоснастити і поставити сучасні газочисні установки. Вартість такого переобладнання станції становить кілька десятків мільйонів гривень", - говорить директор підприємства.
Україна взяла на себе такі зобов’язання і перед Європейським союзом, тож до 2025 року застарілі електростанції, які працюють на вугіллі, мають отримати нові фІльтри, інакше на Україну чекають санкції.
Автор: Дмитро Святненко
Нагадаємо, що у Кривому Розі на ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" сталася надзвичайна ситуація. Через руйнування дамби технічна вода потрапила до трубопроводу.
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