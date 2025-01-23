На Вінниччині школярі побили шестикласника: деталі від поліції

Наразі триває слідство.
У Вінницькій області правоохоронці розслідують обставини побиття 12-річної дитини, яке зняли на відео та поширили у соцмережах.
Про це повідомила поліція регіону.
У поліцію звернулась мати школяра. Жінка повідомила, що побачила в одній із соцмереж відео, на якому біля місцевого магазину учень 8 класу завдає тілесних ушкоджень її 12-річному сину.
Поліція встановила, що інцидент стався ще 6 січня. 13-річний місцевий житель змусив однокласника потерпілого знімати інцидент на його телефон.
"Правоохоронці детально вивчили відео, опитали учасників та їхніх батьків, свідків та разом із соціальними службами здійснюють превентивну роботу з родинами та у навчальному закладі", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, до знущання з 12-річної дівчинки в Білій Церкві були причетні 10 дітей. Не всі вони застосовували до неї фізичне насилля, але психологічно з жертви знущалися усі.