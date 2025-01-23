На Вінниччині школярі побили шестикласника: деталі від поліції

У Вінницькій області правоохоронці розслідують обставини побиття 12-річної дитини, яке зняли на відео та поширили у соцмережах.

Про це повідомила поліція регіону.

У поліцію звернулась мати школяра. Жінка повідомила, що побачила в одній із соцмереж відео, на якому біля місцевого магазину учень 8 класу завдає тілесних ушкоджень її 12-річному сину.

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Поліція встановила, що інцидент стався ще 6 січня. 13-річний місцевий житель змусив однокласника потерпілого знімати інцидент на його телефон.

"Правоохоронці детально вивчили відео, опитали учасників та їхніх батьків, свідків та разом із соціальними службами здійснюють превентивну роботу з родинами та у навчальному закладі", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, до знущання з 12-річної дівчинки в Білій Церкві були причетні 10 дітей. Не всі вони застосовували до неї фізичне насилля, але психологічно з жертви знущалися усі.