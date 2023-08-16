На виплати переселенцям спрямували понад 5,71 млрд грн – Мінсоцполітики

Повномасштабне вторгнення змусило мільйони українців залишити свої домівки та переїхати до більш безпечних регіонів.

Так, 15 серпня Міністерство соціальної політики спрямувало понад 5,71 млрд грн на виплату допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кошти надійдуть понад 2,5 млн переселенців.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Деталі

У відомстві зазначають, що допомога на проживання для ВПО – одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. Цього року на фінансування програми в держбюджеті передбачено 57 мільярдів гривень.

Додається, що 1 серпня 2023 р. допомога переселенцям автоматично продовжилася до кінця січня 2024 р. Водночас виплати були припинені для громадян, які тривалий час перебували за кордоном. У Держприкордонслужбі повідомляють, що йдеться про понад 109 тис. отримувачів. Щобільше, тепер виплати не отримують:

громадяни, по яких вже зареєстровано факт смерті – близько 9,5 тис.;

особи, які отримували виплати в кількох громадах – майже 9,8 тис.;

люди, котрі отримували допомогу як ВПО, перемістились з регіонів, в яких вже не ведуться активні бойові дії і не є окупованими РФ, а житло є неушкодженим – понад 25,6 тис.

"Такі кроки дозволяють державі підвищити цільовість використання бюджетних коштів, спрямовувати їх без затримки саме тим, хто цього потребує", – підсумували у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи (ВПО) від серпня отримуватимуть виплати за новими датами – після 15 і 28 числа щомісяця, а не 3, 13 та 23 числа, як було раніше. Тож затримки виплат для переселенців всередині країни немає.

Читайте також: